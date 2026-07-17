Visite libre du Château de Léhon, Château de Léhon, Dinan

Informations pratiques

Visite libre du Château de Léhon 19 et 20 septembre Château de Léhon Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Château de Léhon

Château de Léhon 2 Allee du Chateau, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Léhon Côtes-d’Armor Bretagne Édifice mentionné en 1034, détruit par le duc de Normandie en 1065. Il s’agit d’une forteresse construite dans le second tiers du XIIIe siècle, selon les normes royales définies par Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. De plan polygonal trapézoïdal, les courtines sont défendues par une tour d’angle semi-circulaire, et des tours intermédiaires en fer à cheval. Au centre de l’enceinte s’élevait un donjon aujourd’hui disparu. Délaissée dès le XVe siècle au profit du château de Dinan, la forteresse a servi au XIXe siècle de carrière de pierres.

Visite libre du Château de Léhon

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines