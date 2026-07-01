Visite libre du château de Montaigut-le-Blanc, Château de Montaigut-le-Blanc, Montaigut-le-Blanc

Informations pratiques

Visite libre du château de Montaigut-le-Blanc 19 et 20 septembre Château de Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif unique à 5€ pour tous. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Célébrez le château de Montaigut-le-Blanc, monument historique depuis 100 ans et site protégé par la Région depuis plus de 80 ans.

Ce château-forteresse du XVᵉ siècle, dont les origines remontent au XIᵉ siècle, vous invite à découvrir près de 1 000 ans d’histoire.

Depuis le site, profitez également d’un panorama exceptionnel à 360° sur la Creuse.

Château de Montaigut-le-Blanc Le Grand Montaigut, 23320 Montaigut-le-Blanc Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Célébrons le château de Montaigut-le-Blanc !

©chateaudeMontaigutleBlanc