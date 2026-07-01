Visite libre du château de Montaigut-le-Blanc, Château de Montaigut-le-Blanc, Montaigut-le-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Château de Montaigut-le-Blanc · Montaigut-le-Blanc
Informations pratiques
Visite libre du château de Montaigut-le-Blanc 19 et 20 septembre Château de Montaigut-le-Blanc Creuse
Tarif unique à 5€ pour tous. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Célébrez le château de Montaigut-le-Blanc, monument historique depuis 100 ans et site protégé par la Région depuis plus de 80 ans.
Ce château-forteresse du XVᵉ siècle, dont les origines remontent au XIᵉ siècle, vous invite à découvrir près de 1 000 ans d’histoire.
Depuis le site, profitez également d’un panorama exceptionnel à 360° sur la Creuse.
Château de Montaigut-le-Blanc Le Grand Montaigut, 23320 Montaigut-le-Blanc Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Célébrons le château de Montaigut-le-Blanc !
©chateaudeMontaigutleBlanc
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