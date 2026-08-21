Visite libre du château de Puygarreau, Vieux-Château de Puygarreau, Saint-Genest-d’Ambière

Informations pratiques

Visite libre du château de Puygarreau 19 et 20 septembre Vieux-Château de Puygarreau Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez dans cet ancien site fortifié, dont les origines remontent au XVe siècle, et partez à la découverte de son histoire.

Vieux-Château de Puygarreau Puygarreau, 86140 Saint-Genest-d’Ambière Saint-Genest-d’Ambière 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Entrez dans cet ancien site fortifié dont les origines remontent au XVe siècle.