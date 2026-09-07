Visite libre du Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes

Informations pratiques

Visite libre du Château d’Esnes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Esnes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.

Viiste libre avec audio-guide

Guides de l’Association du Château et du Terroir d’Esnes présents sur place.

Château d’Esnes 1, rue du Château 59127 ESNES Esnes 59127 Nord Hauts-de-France 06 59 54 53 39 https://www.chateaudesnes.com/

Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.

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