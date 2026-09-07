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Visite libre du Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes

dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Esnes · Esnes

Visite libre du Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Esnes
Adresse
1, rue du Château 59127 ESNES
Ville
59127 Esnes
Département
Nord

Visite libre du Château d’Esnes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Esnes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.
Viiste libre avec audio-guide
Guides de l’Association du Château et du Terroir d’Esnes présents sur place.

Château d’Esnes 1, rue du Château 59127 ESNES Esnes 59127 Nord Hauts-de-France 06 59 54 53 39 https://www.chateaudesnes.com/
Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.

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