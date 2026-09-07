AGENDA · Esnes
Visite libre du Château d’Esnes, Château d’Esnes, Esnes
dimanche 20 septembre 2026 · Château d'Esnes · Esnes
Informations pratiques
Visite libre du Château d’Esnes Dimanche 20 septembre, 14h00 Château d’Esnes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.
Viiste libre avec audio-guide
Guides de l’Association du Château et du Terroir d’Esnes présents sur place.
Château d’Esnes 1, rue du Château 59127 ESNES Esnes 59127 Nord Hauts-de-France 06 59 54 53 39 https://www.chateaudesnes.com/
Venez découvrir notre sublime Château lors de cette journée du patrimoine.
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