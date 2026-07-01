Visite libre du château du Fraisse, Château du Fraisse, Nouic

Informations pratiques

Visite libre du château du Fraisse Dimanche 20 septembre, 14h00 Château du Fraisse Haute-Vienne

Tarif : 5 € par adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Imaginez : huit siècles d’une histoire ininterrompue entre une famille et sa maison.

Des heures heureuses, des heures terribles… et la joie de pouvoir partager aujourd’hui ce patrimoine vivant autour de la musique, des produits du terroir et des savoir-faire artisanaux.

La bonne humeur sera de rigueur !

Château du Fraisse 87, Route d’Aquitaine, 87330 Nouic Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 83 79 53 63 http://www.chateau-du-fraisse.com https://www.instagram.com/chateaudufraisse?igsh=NzV5Nm5nk1b2l3;https://www.facebook.com/chateaudufraisse Nous sommes heureux de vous accueillir pour évoquer les 800 ans de présence de notre famille au château du Fraisse. Architecture, histoire, souvenirs de famille…nos enfants joueront de la musique baroque à l’intérieur du château, des artisans proposeront leur savoir faire. La petite Compagnie de « La Toison d’or » présentera une évocation du « Roman de Renart » à 14h30 et 16h30 le dimanche 20 septembre. Parking sur place

Imaginez : huit siècles d’une histoire ininterrompue entre une famille et sa maison.

©Yves Milonas