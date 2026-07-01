Visite libre du château et des jardins, Château de Vendeuvre, Vendeuvre

Informations pratiques

Visite libre du château et des jardins 19 et 20 septembre Château de Vendeuvre Calvados

Tarifs non communiqués.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vendeuvre, l’un des joyaux de la Normandie, dans le musée, la première collection au monde de mobilier miniature, dans le château, la vie quotidienne au 18ème siècle, cuisines, niches et visite du grand jardin : jeux d’eau « surprises », fabriques, grotte et ses 200.000 coquillages, labyrinthes et jardin exotique. Exposition 2026 « Voyages à travers le temps ». Pour les journées du Patrimoine : un monde de clavecins, autour de deux instruments.

Château de Vendeuvre 9 Rue du Château, 14170 Vendeuvre, France Vendeuvre 14170 Vendeuvre Calvados Normandie 0231409383 https://vendeuvre.com

Vendeuvre, l’un des joyaux de la Normandie, dans le musée, la première collection au monde de mobilier miniature, dans le château, la vie quotidienne au 18ème siècle, cuisines, niches et visite du :…

©ChateaudeVendeuvre