Visite libre du clocher de l’église, Église Saint-Pierre, Cars

Informations pratiques

Visite libre du clocher de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement l’église ou profitez d’une visite commentée par un membre de l’association engagée dans sa restauration.

Église Saint-Pierre Avenue du Bourg, 33390 Cars, France Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557421510 https://www.cathoblaye.fr Petit édifice roman du XIe siècle qui a subi, aux XIIe, XIIIe et XVIe siècles, d’importantes modifications. Il reste de la construction primitive le chœur voûté en berceau et l’abside en cul de four éclairée par trois petites fenêtres. Au XIIe siècle, le bras du transept et l’absidiole nord ont fait place à un clocher sur coupole dont les substructions se raccordent difficilement avec les parties conservées de l’église primitive. Au XIIIe siècle, la croisée de la nef et du transept a été voûtée d’arêtes. Au XVIe siècle ont été bâtis les deux bas-côtés. A une époque plus récente, la nef et les bas-côtés, qui étaient lambrissés, ont été recouverts de voûtes en plâtre ; le clocher a été exhaussé d’un étage et recouvert d’une flèche en tuiles polychromes.

Visite libre ou commentée par un membre de l’association de restauration de l’église.

©mathieudelomier