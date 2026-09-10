Visite libre du domaine, Distillerie A1710, Le François

Informations pratiques

Visite libre du domaine 19 et 20 septembre Distillerie A1710 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Une découverte en toute liberté : Le domaine se dévoile au rythme de chacun.

Tout au long du parcours, des ambassadeurs A1710 sont présents pour accompagner les visiteurs, partager l’histoire de la Maison, répondre aux questions et révéler les secrets de fabrication de nos rhums.

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.

Une découverte en toute liberté : Le domaine se dévoile au rythme de chacun.

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