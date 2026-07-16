Visite libre du domaine, Domaine du Champ de Bataille, Sainte-Opportune-du-Bosc

Informations pratiques

Visite libre du domaine 19 et 20 septembre Domaine du Champ de Bataille Eure

20€, gratuit <7 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez de la visite du chateau, de ses collections prestigieuses, des jardins à la Francaise, des jardins Anglo-Indiens, mais aussi en exclusivité, de la visite du fantastique Palais Moghol!

https://youtu.be/B6IbEEB932M

Domaine du Champ de Bataille 8 Route du Chateau, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc, France Sainte-Opportune-du-Bosc 27110 Eure Normandie 0232348434 http://www.chateauduchampdebataille.com [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau du Champ de Bataille Champ de Bataille », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Domaine du Champ de Bataille : Le nouveau film! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/B6IbEEB932M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=B6IbEEB932M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBqiDdM9cJGao5QPta_PXLw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/B6IbEEB932M »}] Ce château a été construit entre 1653 et 1665 pour Alexandre de Créquy. De nombreuses campagnes de transformation sont intervenues à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle par les Mailloc (1703-1706) et les Harcourt (1755-1760 et 1780-1790 : petits appartements, chapelle néo-classique de la fin du XVIIIe siècle). Une restauration a été entreprise de 1903 à 1934 par les Harcourt, puis à partir de 1992 (ensemble du corps de logis) par le décorateur J. Garcia. Le parc boisé, dessiné à la fin du XVIIe siècle, a été augmenté de parterres au XVIIIe siècle et doté de longues perspectives. Le golf a été aménagé sur une partie du parc dans les années 1980. Les jardins ont été repris dans l’esprit du XVIIe siècle par J. Garcia. Parking gratuit.

Profitez de la visite du chateau, de ses collections prestigieuses, des jardins à la Francaise, des jardins Anglo-Indiens, mais aussi en exclusivité, de la visite du fantastique Palais Moghol!

©chateauduchampdebataille