Visite libre du domaine et expositions des céramiques de Théodore Deck, Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes « , Bias
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Senelles, dit " Maison des Assiettes " · Bias
Informations pratiques
Visite libre du domaine et expositions des céramiques de Théodore Deck 19 et 20 septembre Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes » Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le domaine de Senelles ouvre ses portes tout au long du week-end.
Découvrez ce lieu à travers des visites et une exposition consacrée aux céramiques de Théodore Deck.
Domaine de Senelles, dit » Maison des Assiettes » 765 Chem. de Carabelle, 47300 Bias, France Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Au 19e, le propriétaire du domaine, Léon de Brondeau, transforme la maison d’habitation. Il ajoute une galerie, décore les façades avec des assiettes de sa collection et fait appel à des céramistes connus (Deck, Lodereau..)afin de créer des panneaux et des carreaux de céramique présentant différents thèmes. Ces éléments de décoration sont disposés de façon géométrique sur l’ensemble des façades. Il réalise également des collages de journaux satiriques et anticléricaux accompagnés de maximes dans la cage d’escalier.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le domaine de Senelles ouvre ses portes tout au long du week-end.
©CAGV, Pays d’art et d’histoire
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