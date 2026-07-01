Visite libre du donjon de Bassoues, Donjon de Bassoues, Bassoues
samedi 19 septembre 2026 · Donjon de Bassoues · Bassoues
Informations pratiques
Visite libre du donjon de Bassoues 19 et 20 septembre Donjon de Bassoues Gers
Tout public : 2€ – gratuit jusqu’à 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter le donjon de Bassoues, qui offre une vue imprenable sur la campagne du haut de ses 43 mètres.
Prolongez la découverte en flânant au cœur du village et en admirant ses autres monuments : la basilique, l’église, la halle et les remparts.
Donjon de Bassoues Rue principale, 32320 Bassoues Bassoues 32320 Gers Occitanie 05 62 70 97 34 http://www.bassoues.net Donjon militaire médiéval du XIVe siècle (construction de 1368 à 1371). Premier monument gersois classé au titre des Monuments historiques en 1841. Quatre salles gothiques sont à visiter avec des expositions. Une plate-forme à 43m de haut avec une vue panoramique sur les Pyrénées et la campagne alentour est accessible. Mirande > Montesquiou > Bassoues ou Marciac> Mascares > Bassoues
Venez visiter le donjon de Bassoues, qui offre une vue imprenable sur la campagne du haut de ses 43 mètres.
©Donjon de Bassoues
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