Informations pratiques

Hunspach

Visite libre du Fort de Schoenenbourg

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez (re)découvrir le plus grand ouvrage ouvert et visitable de la Ligne Maginot en Alsace.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le Fort de Schœnenbourg, plus grand fort visitable d’Alsace. Avec ses 3 kilomètres de galeries internes à 30 mètres sous terre, sa superficie de plus de 15000 mètres carrés et son équipement d’origine, il offre un retour dans le passé sans précédent. Fort le plus bombardé en France durant la campagne de 1939-1940, il a su faire face à ses adversaires, défendre ses positions avec courage et vaillance et demeurer invaincu.

Plongez dans le quotidien des soldats de la Ligne Maginot et découvrez cette vie souterraine des débuts de la deuxième guerre mondiale en Alsace. Vous retrouverez également une visite insolite du fort à 18h30. .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

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English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come (re)discover the largest open and accessible structure of the Maginot Line in Alsace.

L’événement Visite libre du Fort de Schoenenbourg Hunspach a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte