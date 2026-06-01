Visite libre du four à pain, 27350 la haye de routot, La Haye-de-Routot

Visite libre du four à pain Dimanche 20 septembre, 14h30 27350 la haye de routot Eure

1€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite libre

https://www.facebook.com/Four.Sabotier

27350 la haye de routot 4 grand’rue 27350 la haye de routot La Haye-de-Routot 27350 Eure Normandie 0232562176 http://www.terresvivantes-normandie.fr/four-à-pain-musée-du-sabot [{« link »: « https://www.facebook.com/Four.Sabotier »}] Four à pain construit en 1845, dans le prolongement d’une chaumière de la fin XVIIIe siècle. Il fut jusqu’en 1912, une des trois boulangeries du village. Depuis 1983, le four-musée s’allume chaque dimanche pour une démonstration de cuisson de pains et de brioches. Parking

visite libre

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