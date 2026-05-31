Visite libre du musée du sabot, La Haye de routot, La Haye-de-Routot

Visite libre du musée du sabot 19 et 20 septembre La Haye de routot Eure

1€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite libre

La Haye de routot 15 grand’rue 27350 la haye de routot La Haye-de-Routot 27350 Eure Normandie 0232562176 https://www.terresvivantes-normandie.fr/four-%C3%A0-pain-mus%C3%A9e-du-sabot/ https://www.facebook.com/Four.Sabotier;https://www.instagram.com/roumois_terres_vivantes/ Le musée présente les outils et machines « à saboter », et une collection de 350 paires de sabots de tous pays et régions, dont des raretés comme les sabots d’ardoisier, de braconnier, le sabot-violon et l’ex-voto de sabot-bateau. Parking

visite libre

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