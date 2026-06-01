Visite libre du jardiin, Jardin de la Mothe, Salles-Courbatiès

Visite libre du jardiin 5 – 7 juin Jardin de la Mothe Aveyron

Paytant : 3€, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin ouvert en visite libre.

Jardin de la Mothe La Mothe, Salles-Courbatiès, Aveyron, Occitanie Salles-Courbatiès 12260 Mas de Couybes Aveyron Occitanie 0565815146 http://www.jardindelamothe.com Créés en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, jardin privé d’artiste de 3 500 m2 composé d’espaces intimes, mettant en scène des tableaux sur le paysage. Les espèces végétales choisies sont particulièrement adaptées au sol et au climat rude de cette partie du département et dialoguent avec le minéral. Potager, pergola, allée de tilleuls, rosiers, vue panoramique. entre Villefranche-de-Rouergue et Figeac, à Salles-Courbatiès prendre la D 76 direction Druhle, fléchage. Parking, animaux admis en laisse.

Jardin ouvert en visite libre.