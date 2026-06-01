Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis
Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis samedi 6 juin 2026.
Visite libre du jardin botanique 6 et 7 juin Les jardins de Petite Fée Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.
Les jardins de Petite Fée Chemin .du moulin, 34610 Rosis Rosis 34610 Hérault Occitanie 33(0)625870295 Jardin botanique ouvert toute l’année, avec :
– un espace bivouac
– une aire de pique-nique
– un point d’eau
– des services sur place Randonnée des gorges de colombières
Parking VL camping-car à proximité.
Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.
©Choupi
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