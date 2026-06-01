Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis

Visite libre du jardin botanique 6 et 7 juin Les jardins de Petite Fée Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.

Les jardins de Petite Fée Chemin .du moulin, 34610 Rosis Rosis 34610 Hérault Occitanie 33(0)625870295 Jardin botanique ouvert toute l’année, avec :

– un espace bivouac

– une aire de pique-nique

– un point d’eau

– des services sur place Randonnée des gorges de colombières

Parking VL camping-car à proximité.

Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.

©Choupi