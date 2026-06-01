Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis

Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis

Visite libre du jardin botanique, Les jardins de Petite Fée, Rosis samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les jardins de Petite Fée

Adresse : Chemin .du moulin, 34610 Rosis

Ville : 34610 Rosis

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit.

Visite libre du jardin botanique 6 et 7 juin Les jardins de Petite Fée Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.

Les jardins de Petite Fée Chemin .du moulin, 34610 Rosis Rosis 34610 Hérault Occitanie 33(0)625870295 Jardin botanique ouvert toute l’année, avec :

– un espace bivouac
– une aire de pique-nique
– un point d’eau
– des services sur place Randonnée des gorges de colombières
Parking VL camping-car à proximité.
Découverte d’un jardin extraordinaire aux nombreux thèmes.

©Choupi

À voir aussi à Rosis (Hérault)