Visite libre du jardin de curé, Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez, Usson-en-Forez

Visite libre du jardin de curé 5 – 7 juin Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez Loire

5€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin de curée, labellisé Jardin Remarquable

Visite libre de 14h à 18h :

Mise à disposition du public d’un « nuancier » dans lequel sont référencées 136 plantes présentes dans le jardin de curé.

Le jardin de l’écomusée est un jardin de curé de 240m², recréé en 2001 par l’agence Autre Nature, à l’emplacement de l’ancien potager des religieuses de la congrégation de Saint-Joseph à partir de témoignages et de photographies anciennes. Une centaine de plantes, choisies pour leur résistance (1000 m d’altitude) sont présentées dans huit espaces délimités par une rangée de petits buis : deux sont réservés aux plantes médicinales et aromatiques, deux autres aux végétaux potagers. Les quatres espaces centraux mélangent les familles de végétaux : fleurs annuelles, plantes ornementales (pour l’église), etc.

Le Jardin de Curé – Ecomusée des Monts du Forez 8 Place de la Vialle, 42550 Usson-en-Forez, France Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477506797 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr Jardin de 240 m² recréé en 2001 dans l’esprit des jardins de curé à partir de témoignages et de photographies anciennes. 8 espaces délimités par une rangée de petits buis présentent 100 variétés de plantes potagères, médicinales, ornementales et aromatiques. Par SNCF : TGV jusqu’à St-Etienne (Paris – St-Etienne : 3 heures). Par avion : aéroport à Andrézieux-Bouthéon (Paris – Andrézieux : 1 heure). En Voiture : Saint-Etienne / Usson-en-Forez : 50 Km. Le Puy-en-Velay / Usson-en-Forez : 50 Km. Lyon / Usson-en-Forez : 110 Km.

Jardin de curée, labellisé Jardin Remarquable

©Ecomuséedesmontsduforez