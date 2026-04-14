Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre du Jardin de Sarton, Jardin de Sarton, Sarton

Visite libre du Jardin de Sarton, Jardin de Sarton, Sarton

Visite libre du Jardin de Sarton, Jardin de Sarton, Sarton vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin de Sarton

Adresse : 4 rue de l'église 62760 Sarton

Ville : 62760 Sarton

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€/personne et 4€/personne si groupe

Visite libre du Jardin de Sarton 5 – 7 juin Jardin de Sarton Pas-de-Calais

5€/personne et 4€/personne si groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez visiter le Jardin de Sarton, composé de topiaires, de buis et d’ifs.

Jardin de Sarton 4 rue de l’église 62760 Sarton Sarton 62760 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Ouverture à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

©Nicolas Watine