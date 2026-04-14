Visite libre du jardin des glandelles, Jardin des Glandelles, Bagneaux-sur-Loing

Visite libre du jardin des glandelles 6 et 7 juin Jardin des Glandelles Seine-et-Marne

5 euros, gratuit pour les -18 ans. Chiens non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Particularité des lieux : 1000 m2 en terre sableuse, et 1000 m2 en terre sableuse mouillée par le Loing en fin d’hiver .

Visite libre sur un parcours fléché, végétaux étiquetés choisis et adaptés aux conditions du sol depuis 16 ans .

Rosiers anciens, graminées, iris historiques, vivaces .

Je suis dans le jardin, avec vous .

instagram : jardin_des_glandelles

Jardin des Glandelles 111 route de Glandelles 77167 Bagneaux-sur-Loing Bagneaux-sur-Loing 77167 Seine-et-Marne Île-de-France 06 21 51 32 34 https://www.instagram.com/eve_delangle/ Dans ce jardin tout en longueur qui mène au bord du Loing, vous est proposé une promenade sous des pergolas de rosiers lianes, de grandes graminées et d’iris historiques. Proche de la forêt de Fontainebleau, connue pour sa terre sableuse, ce jardin à la particularité d’être composé de nombreux rochers et poudingues, ces fameuses roches constituées de galets sédimentés. Ce jardin est exclusivement pensé et travaillé par ses jardiniers-propriétaires, Eve et Daniel.

Instagram : jardin_des_glandelles Accès par la gare de Bagneaux à 2,5 km. Possibilité de stationner devant la maison.

Visite libre

©Eve Delangle