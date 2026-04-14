Visite libre du jardin exotique, Palmeraie du Sarthou, Bétous

Visite libre du jardin exotique 6 et 7 juin Palmeraie du Sarthou Gers

8,50 € pour les plus de 12 ans et les adultes

4,50 € pour les personnes à mobilité réduite

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du jardin exotique et de ses expositions d’art contemporain.

Palmeraie du Sarthou Sarthou, 32110 Bétous Bétous 32110 Gers Occitanie 0562090117 http://www.palmeraiesarthou.com Issu de notre passion pour les palmiers, prolongement naturel de notre jardin, vous y découvrirez les nombreuses variétés de plantes tropicales qui prospèrent dans notre petite oasis. Parmi celles-ci, une dizaine d’espèces de palmiers, plus encore de bambous, des figuiers de barbarie, des cannes à sucre, des papyrus… Quand on pénètre sous le couvert dense de la palmeraie, cela ressemble à une petite forêt tropicale, sombre et humide. Les troncs chevelus du palmier de Chine, plantés serrés, constitue un véritable dédale où l’on perd tout sens de l’orientation. Le cheminement conduit ensuite à la bananeraie puis à la pépinière des plantes tropicales. Les feuillages des végétaux, tant par leur forme que par leur taille, créent une ambiance exotique et suscitent un sentiment réel de dépaysement. D 111, entre Nogaro et Aignan, à Bétous suivre fléchage. Parking à proximité

Visite libre du jardin exotique et de ses expositions d’art contemporain.

©Samuel Fort