Visite libre du jardin, Jardin de l’écrin de la Baie, Vains

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin de l’écrin de la Baie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin se trouve à Saint Léonard, au pied du Groin du Sud et non loin de l’Ecomusée de la Baie. Il se situe au bout du chemin montois emprunté par les pèlerins, descendant du prieuré, fief de Guillaume le Conquérant. La vue de la « Merveille » y capte l’attention de tous, riverains ou passants.

Comme les artistes de la Renaissance, peintres, architectes…, le jardinier, bien modestement, cherche la fenêtre qui donne vue sur l’horizon, paisible et mystérieux.

Fenêtre, qui par un effet d’optique, rapproche l’objet convoité, la silhouette entre toutes reconnaissable du vénéré Mont Saint-Michel.

A chaque passage dans le jardin, avec joie et respect, on lui consacre un moment d’attention, insaisissable Merveille, jamais pareille.

Expérience que nous partagerons volontiers avec vous.

Jardin de l’écrin de la Baie 9 rue des Pêcheurs, 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie

Ce jardin se trouve à Saint Léonard, au pied du Groin du Sud et non loin de l’Ecomusée de la Baie. Il se situe au bout du chemin montois emprunté par les pèlerins, descendant du prieuré, fief de le y…

J. Vandevivere©