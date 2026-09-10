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Visite libre du lavoir de Rigny-le-Ferron, Lavoir, Rigny-le-Ferron

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir · Rigny-le-Ferron

Visite libre du lavoir de Rigny-le-Ferron, Lavoir, Rigny-le-Ferron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir
Adresse
Impasse du Lavoir 10160 Rigny-le-Ferron
Ville
10160 Rigny-le-Ferron
Département
Aube
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite libre du lavoir de Rigny-le-Ferron 19 et 20 septembre Lavoir Aube

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Echanges au sujet de la restauration de l’édifice.

Lavoir Impasse du Lavoir 10160 Rigny-le-Ferron Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est
Visite libre

© Association Rigny Nature et Patrimoine

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