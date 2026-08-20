Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin, Musée de la Céramique de Digoin, Digoin

Informations pratiques

Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin 19 et 20 septembre Musée de la Céramique de Digoin Saône-et-Loire

Tarif réduit de 1 euro par visiteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les 13 salles du Musée à votre rythme. Des bénévoles seront présents pour répondre à toutes vos questions et partager leur passion.

Une immersion libre et enrichissante dans le patrimoine et l’art !

Musée de la Céramique de Digoin 8 rue Guilleminot, 71160 Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0)3 85 53 88 03 https://www.musee-ceramique-digoin.com proche du Pont Canal.

Visite libre des 13 salles du Musée. Les bénévoles sont présents dans les salles pour répondre à toutes les questions des visiteurs.

©Ghiotti Michel