Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin, Musée de la Céramique de Digoin, Digoin
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Céramique de Digoin · Digoin
Informations pratiques
Visite libre du Musée de la Céramique de Digoin 19 et 20 septembre Musée de la Céramique de Digoin Saône-et-Loire
Tarif réduit de 1 euro par visiteur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les 13 salles du Musée à votre rythme. Des bénévoles seront présents pour répondre à toutes vos questions et partager leur passion.
Une immersion libre et enrichissante dans le patrimoine et l’art !
Musée de la Céramique de Digoin 8 rue Guilleminot, 71160 Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0)3 85 53 88 03 https://www.musee-ceramique-digoin.com proche du Pont Canal.
Visite libre des 13 salles du Musée. Les bénévoles sont présents dans les salles pour répondre à toutes les questions des visiteurs.
©Ghiotti Michel