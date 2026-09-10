Visite libre du musée de la Figurine, Musée de la Figurine, Tulette

Informations pratiques

Visite libre du musée de la Figurine 19 et 20 septembre Musée de la Figurine Drôme

Adulte 4€, 12-17 ans 2€ et 7-11 ans 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Parcourez l’histoire à de la préhistoire à nos jours avec les figurines. Votre visite continue avec les pompiers, la gendarmerie, le 20iéme siécle, la legion étrangère et le fantastique. En fin de parcours une exposition temporaire sur le thême « les 100 ans de Goscinny » (astérix le gaulois).

Musée de la Figurine 46 rue du château – 26790 Tulette Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33768175296 https://museefigurinetulette.wixsite.com/paulcibert Revivre l’histoire au travers des figurines. Parking, acces PMR

Parcourez l’histoire à de la préhistoire à nos jours avec les figurines. Votre visite continue avec les pompiers, la gendarmerie, le 20iéme siécle, la legion étrangère et le fantastique. En fin de le…

musée de la Figurine