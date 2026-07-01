Visite libre du musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc, Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc, Nages

Informations pratiques

Visite libre du musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir la vie d’autrefois dans les Monts de Lacaune.

Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc Rieumontagné, 81320 Nages Nages 81320 Les Sergues Tarn Occitanie 05 63 37 12 29 http://rieumontagne.free.fr Le musée est installé dans une authentique ferme du XVIIIe siècle. Chaque salle est affectée à un thème différent : la géologie, la brebis, le cochon, les lieux de vie, les artisans ruraux, les machines agricoles, la nature, la fabrication du verre, la poste d’autrefois, la chasse la pêche et le braconnage, l’école vers 1950, la construction du barrage du Laouzas. Quelques moments historiques sont aussi abordés : le Néolithique, la voie romaine, le Moyen Âge, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et la Première Guerre mondiale. Se rendre sur la place Robert Roques à Rieumontagné-sur-Laouzas.

Venez découvrir la vie d’autrefois dans les Monts-de-Lacaune

©Centre de Recherches du patrimoine de Rieumontagné