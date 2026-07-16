Visite libre du Musée des Débuts de l’Aviation, Musée des débuts de l’aviation, Douzy

Informations pratiques

Visite libre du Musée des Débuts de l’Aviation 19 et 20 septembre Musée des débuts de l’aviation Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre, avec audio-guide, du Musée des débuts de l’Aviation. Découvrez Roger Sommer qui fut un pionnier de l’aviation !

Musée des débuts de l’aviation Route de Mouzon 08140 Douzy Douzy 08140 Douzy Ardennes Grand Est https://www.musee-sommer.fr Le musée est construit autour du Biplan de Roger Sommer (1910), reconstitué grandeur nature, à l’initiative de son fils Pierre, après quatre années d’efforts soutenus et près de 5 000 heures de travail et de recherches de dessins et de constructions.

Visite libre, avec audio-guide, du Musée des débuts de l’Aviation. Découvrez Roger Sommer qui fut un pionnier de l’aviation !

©OTAM