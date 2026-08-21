Visite libre du Musée des Passions et des Ailes, Musée des passions et des ailes, Baden

Informations pratiques

Visite libre du Musée des Passions et des Ailes 19 et 20 septembre Musée des passions et des ailes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée qui relate la vie et les exploits de Joseph Le Brix, pionnier de l’aviation et abrite 4 collections [jouets, poupées, automates et objets d’art ; maquettes de navires ; accordéons de 1840 à 1960 ; histoire de la marque « Le Jouet breton »].

Musée des passions et des ailes 2 place Weilheim 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne 02 97 57 27 89 http://museedebaden.fr Le musée relate la vie et les exploits de Joseph Le Brix, pionnier de l’aviation, abrite une collection de jouets, poupées, automates et objets d’art, propose une collection de maquettes de navires qui traduisent l’évolution de la marine du XVème siècle à nos jours et présente une soixantaine d’accordéons de 1840 à 1960, ainsi que l’histoire de la marque « Le Jouet breton ».

Visite libre du musée

Musée des Passions et des Ailes