Visite libre du musée d’histoire de Figeac, Musée d’histoire de Figeac, Figeac

Informations pratiques

Visite libre du musée d’histoire de Figeac 19 et 20 septembre Musée d’histoire de Figeac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les collections du musée d’histoire, présentées dans un étonnant cabinet de curiosités où se côtoient objets et témoignages du passé. Le monument conserve également deux remarquables salons de la fin du XVIIe siècle, ornés de boiseries et de toiles peintes, qui illustrent le raffinement des décors de cette époque.

Musée d’histoire de Figeac Rue Victor Delbos, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 https://ville-figeac.fr/musee-dhistoire-de-figeac Collection de minéraux et de fossiles. Monnaies et médailles. Vie et traditions quercynoises.

Les collections du musée d’histoire composent un étonnant cabinet de curiosité. Le monument conserve également deux remarquables salons de la fin du XVIIe siècle ornés de boiseries et de toiles…

© Paul Dubuisson – Ville de Figeac