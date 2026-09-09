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Visite libre du musée d’histoire de Figeac, Musée d’histoire de Figeac, Figeac

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'histoire de Figeac · Figeac

Visite libre du musée d’histoire de Figeac, Musée d’histoire de Figeac, Figeac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'histoire de Figeac
Adresse
Rue Victor Delbos, 46100 Figeac, France
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Visite libre du musée d’histoire de Figeac 19 et 20 septembre Musée d’histoire de Figeac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les collections du musée d’histoire, présentées dans un étonnant cabinet de curiosités où se côtoient objets et témoignages du passé. Le monument conserve également deux remarquables salons de la fin du XVIIe siècle, ornés de boiseries et de toiles peintes, qui illustrent le raffinement des décors de cette époque.

Musée d’histoire de Figeac Rue Victor Delbos, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 https://ville-figeac.fr/musee-dhistoire-de-figeac Collection de minéraux et de fossiles. Monnaies et médailles. Vie et traditions quercynoises.
Les collections du musée d’histoire composent un étonnant cabinet de curiosité. Le monument conserve également deux remarquables salons de la fin du XVIIe siècle ornés de boiseries et de toiles…

© Paul Dubuisson – Ville de Figeac

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