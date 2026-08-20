Visite libre du musée du jouet de Pézenas, Musée du jouet, Pézenas

Informations pratiques

Visite libre du musée du jouet de Pézenas 19 et 20 septembre Musée du jouet Hérault

Limité à 55 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée du Jouet présente une riche collection de jouets du monde entier, datant de la fin du XIXe siècle aux années 1970-1980. Véritable témoin des évolutions de la société, le jouet raconte à la fois la grande Histoire et les souvenirs de chacun. Patrimoine universel, il mérite d’être préservé et transmis aux générations futures.

Au fil de la visite, petits et grands pourront également participer à deux jeux de piste, une manière ludique de découvrir les collections et de porter un nouveau regard sur ces objets qui ont marqué l’enfance de plusieurs générations.

Musée du jouet 2b rue Montmorency, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 35 92 88 http://museedujouetpezenas.com Le musée a été créé en 2008 et propose une collection de jouets de tous les pays de fin XIXe aux années 70-80. Le musée se situe au début de la rue Montmorency et fait l’angle avec la place des États.

Le musée du jouet présente une collection de jouets du monde entier datant de la fin du XIXème aux années 70/80.

©museedujouetpezenas