VISITES GUIDÉES DE SEPTEMBRE MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas

Informations pratiques

Pézenas

VISITES GUIDÉES DE SEPTEMBRE MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE

6 place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-11 2026-09-18

Partez à la découverte du patrimoine médiéval de Pézenas aux côtés du guide-conférencier Bruno Bergamasco et rencontrez deux créateurs d’art l’éventailliste Olivia OBERLIN et du luthier, Joël LAPLANE.

Les visites guidées Métiers d’Art & Patrimoine se poursuivent en septembre !

Aux côtés du guide-conférencier Bruno Bergamasco, la Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée, en partenariat avec Ateliers d’Art de France et la Ville de Pézenas, propose de découvrir la richesse du patrimoine de la ville et à rencontrer des créateurs métiers d’art dans leurs ateliers. Une invitation également à plonger dans le Moyen Âge, sur les traces des Templiers et des Hospitaliers, jusqu’au célèbre Poulain, emblème médiéval de Pézenas, mis à l’honneur cette année pour ses 800 ans.

Formée auprès d’une Maître d’Art, Olivia OBERLIN, éventailliste, ouvre son atelier en 1998 et commence à réaliser ses premières collections. Reconnue pour sa contribution à la renaissance de cet accessoire emblématique, entre tradition et innovation contemporaine, elle met son savoir-faire d’exception au service notamment de la Haute Couture et œuvre à la restauration d’éventails anciens. Elle transmet également de son savoir-faire dans l’école des Beaux Métiers à Guitres près de Bordeaux (Inscription dans le cadre du CPF).

Joël Laplane, Maître d’Art luthier, guitariste et acousticien est une des principales figures françaises de la lutherie. Il a créé plus de 270 guitares de concert, réalisé plus de 4000 réparations et transmis son métier pendant 14 ans à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique. Il est à l’origine d’innovations comme la Conque Acoustique pour les concerts https://www.conqueacoustiquelaplane.fr/

Il a transmis son atelier de Marseille en 2012 à son élève Yoann Charbonnier. Installé dans son atelier à Pézenas depuis 2015, il crée, fabrique, répare, règle et vend des instruments à cordes, violons, guitares…

Rendez-vous les Mardi 1er et Vendredis 11 et 18 septembre à 10h à la Maison des Métiers d’Art de Pézenas EMPREINTES Pézenas 6 place Gambetta.

Visites de 2h à 2h30, en petit groupe.

Gratuit,

Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 04 67 98 11 12.

Attention prévoyez eau, chapeau et ombrelle pour vous protéger de la chaleur. .

6 place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 11 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the medieval heritage of Pézenas with tour guide and lecturer Bruno Bergamasco, and meet two artists: fan maker Olivia OBERLIN and luthier Jo%EBl LAPLANE.

L’événement VISITES GUIDÉES DE SEPTEMBRE MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas a été mis à jour le 2026-08-14 par 34 ADT34