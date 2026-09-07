Visite libre du musée et du site archéologique, Musée et site gallo-romain du Fâ, Barzan

Informations pratiques

Visite libre du musée et du site archéologique 18 – 20 septembre Musée et site gallo-romain du Fâ Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Site archéologique du Fâ – Une ville antique face à l’estuaire

️ Visite libre

Dans un panorama exceptionnel sur l’estuaire de la Gironde, le site archéologique du Fâ, à Barzan en Charente-Maritime, vous accueille pour un voyage immersif dans le monde gallo-romain.

Véritable gisement archéologique, il révèle peu à peu les vestiges d’une ville portuaire antique, l’une des plus importantes de la façade atlantique, ayant joué un rôle économique majeur en lien avec Mediolanum Santonum (Saintes).

Un site à ne pas manquer pour les curieux d’histoire antique et les passionnés d’archéologie vivante.

Musée et site gallo-romain du Fâ 25 route du Fâ, 17120 Barzan Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 90 43 66 http://www.fa-barzan.com À l’emplacement d’une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au public de découvrir l’histoire du lieu et de mieux comprendre la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Son musée présente le mobilier découvert lors des fouilles, qui se poursuivent encore aujourd’hui, et un parcours de visite extérieur le long des vestiges (thermes, sanctuaire et temple).

Site archéologique du Fâ – Une ville antique face à l’estuaire

© Site du Fâ