Visite libre du musée, Musée des instruments à vent, La Couture-Boussey

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée des instruments à vent Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée des instruments à vent présente une collection remarquable d’instruments, d’archives, d’outils et de machines datées du XVIIIe siècle à nos jours. Vous pourrez y retrouver des ensembles de flûtes, de clarinettes, de hautbois ou encore de bassons, témoins de l’intensité de la production des instruments à vent à La Couture-Boussey depuis les années 1700.

Musée des instruments à vent 2 Rue d’Ivry, 27750 La Couture-Boussey, France La Couture-Boussey 27750 2, rue d’Ivry Eure Normandie 33232362880 https://www.lemiv.fr https://www.facebook.com/MuseeMiv/;https://twitter.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/ Situé dans la campagne normande, le musée des instruments à vent conserve et valorise l’histoire sociale, artistique et économique du bassin couturiot, connu comme le “berceau des instruments à vent” depuis le XVIIe siècle.

Les collections, composées de plus de 300 instruments, d’outils, de machines et de documents d’archives, témoignent de la richesse de la tradition manufacturière au travers des siècles. Parkings gratuits à proximité ; un arrêt de bus devant le musée ; musée en plain-pied

Le Musée des instruments à vent présente une collection remarquable d’instruments, d’archives, d’outils et de machines datées du XVIIIe siècle à nos jours. Vous pourrez y retrouver des ensembles de à…

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