Visite libre du musée, Musée des Sources d’Hercule, Deneuvre

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Sources d’Hercule Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musée, découvrez en visite libre et gratuite ce musée unique.

En 1974 la découverte d’une colonne romaine permit de mettre au jour le plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule Romaine reconstitué à partir des statues d’origine dans le musée.

Musée des Sources d’Hercule Rue de la Porte Saint Nicolas, 54120 Deneuvre, France Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383752282 https://www.museehercule.fr Plus important sanctuaire de sources dédié à Hercule de la Gaule romaine. Restitution exacte du sanctuaire comme il était au milieu du IVe siècle après J.C. Les statues et les bassins sont à la même place que dans l’ancien sanctuaire. La taille et le relief sont eux aussi conformes à la réalité du IVe siècle.

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©CCTLB-Sources d’Hercule