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Visite libre du musée, Musée du Vieux Manoir, Orbec

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vieux Manoir · Orbec

Visite libre du musée, Musée du Vieux Manoir, Orbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Vieux Manoir
Adresse
107 Rue Grande, 14290 Orbec, France
Ville
14290 Orbec
Département
Calvados

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée du Vieux Manoir Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec vous invite à découvrir son accrochage « Inspiration pan de bois ». Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la Normandie. Puissant marqueur patrimonial, le pan de bois est aussi un motif qui a inspiré les artistes qui nous montrent des paysages habités autant pittoresques que romantiques. Nouveauté ! Deux espaces sont consacrés à Victorien Lottin de Laval et à Raymond Bigot, artistes orbéquois aux parcours atypiques.

Musée du Vieux Manoir 107 Rue Grande, 14290 Orbec, France Orbec 14290 Calvados Normandie 33231325889 https://lisieux-normandie.fr/culture/musee-dorbec Le Vieux Manoir est une maison à pan de bois, ornée d’un décor Renaissance, construite en 1568 pour un tanneur fortuné. La maçonnerie polychrome rehausse la charpente en encorbellement dont le décor sculpté a été partiellement détruit.
Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec vous invite à découvrir son accrochage « Inspiration pan de bois ». Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la le de…

Raymond Bigot, Rapace, 20e siècle, gravure sur bois, coll. Musée du Vieux Manoir © Martin Lelièvre

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