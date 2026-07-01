Visite libre du musée, Musée du Vieux Manoir, Orbec
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vieux Manoir · Orbec
Informations pratiques
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée du Vieux Manoir Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec vous invite à découvrir son accrochage « Inspiration pan de bois ». Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la Normandie. Puissant marqueur patrimonial, le pan de bois est aussi un motif qui a inspiré les artistes qui nous montrent des paysages habités autant pittoresques que romantiques. Nouveauté ! Deux espaces sont consacrés à Victorien Lottin de Laval et à Raymond Bigot, artistes orbéquois aux parcours atypiques.
Musée du Vieux Manoir 107 Rue Grande, 14290 Orbec, France Orbec 14290 Calvados Normandie 33231325889 https://lisieux-normandie.fr/culture/musee-dorbec Le Vieux Manoir est une maison à pan de bois, ornée d’un décor Renaissance, construite en 1568 pour un tanneur fortuné. La maçonnerie polychrome rehausse la charpente en encorbellement dont le décor sculpté a été partiellement détruit.
Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec vous invite à découvrir son accrochage « Inspiration pan de bois ». Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la le de…
Raymond Bigot, Rapace, 20e siècle, gravure sur bois, coll. Musée du Vieux Manoir © Martin Lelièvre
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