Visite libre du musée, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre des collections permanentes sur l’histoire de la médecine et Gustave Flaubert, ainsi que de l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse ».

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR Gustave Flaubert (1821-1880) est l’une des figures littéraires majeures du XIXe siècle. Il se distingue par la profondeur de ses analyses, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements de ses contemporains comme dans « Madame Bovary » ou « L’Éducation sentimentale ». Flaubert est né dans ce pavillon de l’ancien hôtel-Dieu de Rouen et y a passé toute sa jeunesse avec “la même idée fixe, écrire”. L’univers médical qu’il côtoie pendant un quart de siècle, ce qui a durablement marqué sa personnalité et son œuvre. Onze salles de ce musée à la fois littéraire et scientifique sont visibles, dont la chambre natale de l’écrivain. T1-2-3 arrêt Pasteur, 5 min à pied de la place du Vieux-Marché, accroches-vélos devant le musée.

Visite libre des collections permanentes sur l’histoire de la médecine et Gustave Flaubert, ainsi que de l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse ».

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