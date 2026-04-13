Visite libre du musée, Musée national Gustave Moreau, Paris

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée national Gustave Moreau Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la nuit européenne des musées, le musée vous ouvre ses portes gratuitement. L’occasion de découvrir les oeuvres de Gustave Moreau et le musée qui les abrite.

De 18h à 22h. Dernière entrée à 21h30.

Réservation obligatoire.

Musée national Gustave Moreau 14 Rue Catherine de la Rochefoucauld, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0148743850 https://musee-moreau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-moreau.fr/detail-activite/nuit-des-musees-gm »}] Cette maison est achetée pour l’artiste, par ses parents. En 1862, il songe à y conserver ses œuvres de la dispersion. En 1895, il fait agrandir la maison et édifier par l’architecte Albert Lafon les grands ateliers des deuxième et troisième étages, afin d’y présenter des tableaux des aquarelles, des dessins et des ébauches. On peut y voir les tableaux suivants : « Les Prétendants » de 1852, « Hésiode et les muses », vers 1860, « Prométhée » vers 1868, « L’Apparition », vers 1876, « La Vie de l’Humanité », vers 1886, « Orphée sur la tombe d’Eurydice », vers 1890, « Les Anges de Sodome », vers 1890, « le Paon se plaignant à Junon », vers 1881.

Visite libre

© Musée Gustave Moreau / Hartl-Meyer