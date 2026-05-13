Visite libre du musée, Musée Vauban, Neuf-Brisach

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée Vauban Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Venez découvrir gratuitement le musée Vauban à Neuf-Brisach !

Musée Vauban 7 Place de la Porte de Belfort, 68600 Neuf-Brisach, France Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 0389720393 https://www.neuf-brisach.fr/tourisme-patrimoine/musee-vauban Invitation à découvrir la place forte de Neuf-Brisach, ultime œuvre créée par Vauban. L’histoire de la ville, de sa construction en 1699 à nos jours, y est relatée. Un plan relief sonorisé représente la place forte de Neuf-Brisach telle qu’elle a été planifiée par Vauban, il s’agit de la reproduction exacte du plan relief original qui se trouve au musée du Plan Relief à Paris. Entre autres curiosités, le visiteur y trouvera des plans de la fortification et des documents sur les techniques de construction, les plans des bâtiments, un buste de Vauban par Coysevox, des documents sur le Siège de 1870 et sur la Seconde Guerre Mondiale.

Venez découvrir gratuitement le musée Vauban à Neuf-Brisach !

© Mairie de Neuf-Brisach