Visite libre du Musée Yvonne Jean-Haffen, Musée Yvonne Jean-Haffen, Dinan

Informations pratiques

Visite libre du Musée Yvonne Jean-Haffen 19 et 20 septembre Musée Yvonne Jean-Haffen Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Labéllisé « Maison des Illustres », le Musée Yvonne Jean-Haffen est installé à la Grande-Vigne qui était la demeure, l’atelier et le lieu d’inspiration de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993).

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne +33296879080 http://www.dinan.fr/160/musee-yvonne-jean-haffen-dinan Dans un site de grande qualité paysagère dominant la Rance, la Grande Vigne présente l’intéressante combinaison d’une ancienne installation chaufournière du premier tiers du XIXe siècle et d’une maison de maître entourée d’un jardin, devenue maison-atelier de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) qui fut d’emblée séduite par l’endroit lorsqu’elle le visita pour la première fois en 1936. Lieu de vie et de création plusieurs décennies durant, lieu d’accueil de ses amis et artistes au premier rang desquels figure Mathurin Méheut, dont elle fut l’élève et avec qui elle resta très liée, cette maison et son parc, ainsi que tout le fonds d’atelier, sont légués par l’artiste à la Ville de Dinan en 1987. A la mort d’Yvonne Jean-Haffen, la propriété devient un lieu attaché à l’œuvre et à la mémoire de cette dinannaise de cœur, d’abord Maison d’artiste de la Grande Vigne puis désormais musée Yvonne Jean-Haffen.

Labéllisé « Maison des Illustres », le Musée Yvonne Jean-Haffen est installé à la Grande-Vigne qui était la demeure, l’atelier et le lieu d’inspiration de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993).

Lamoureux