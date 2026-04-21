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Visite libre du parc, Château de Lion-sur-Mer, Lion-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Château de Lion-sur-Mer · Lion-sur-Mer

Visite libre du parc, Château de Lion-sur-Mer, Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Lion-sur-Mer
Adresse
6-20 rue de Luc-sur-Mer, 14780 Lion-sur-Mer
Ville
14780 Lion-sur-Mer
Département
Calvados

Visite libre du parc 19 et 20 septembre Château de Lion-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tous les ans, lors des journées européennes du patrimoine, les extérieurs du château sont ouverts au public. Cette visite est libre et le propriétaire est sur place pour guider, expliquer la vie de cet édifice et répondre aux questions.

Château de Lion-sur-Mer 6-20 rue de Luc-sur-Mer, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie
Tous les ans, lors des journées européennes du patrimoine, les extérieurs du château sont ouverts au public. Cette visite est libre et le propriétaire est sur place pour guider, expliquer la vie de…

©Mairie de Lion-sur-Mer

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