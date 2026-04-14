Visite libre du Parc des Taupiers, Parc des Taupiers, Bellevigne

Visite libre du Parc des Taupiers 6 et 7 juin Parc des Taupiers Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Dans un parc paysager, venez admirer des conifères centenaires et profiter de l’ombre des grands arbres pour lire, paresser ou jouer à cache-cache… après avoir identifié les espèces présentes.

Le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin à 15 heures, nous organisons, en coopération avec le Comité Valentin Haüy de Charente, un atelier ludique permettant une sensibilisation au handicap visuel et à son accompagnement, ainsi qu’une visite guidée du parc. Les visiteurs disposeront de fiches descriptives des diverses essences et d’éléments permettant leur reconnaissance par la vue, le toucher ou l’odeur.

Parc des Taupiers chez Taupier Touzac 16120 Bellevigne Bellevigne 16120 Touzac Charente Nouvelle-Aquitaine 06 03 84 96 04 Au coeur du vignoble de Grande Champagne, ce parc créé au début du XXe siècle comprend de nombreux arbres remarquables avec, en particulier, diverses variétés de cèdres et autres conifères.

Dans un parc paysager, venez admirer des conifères centenaires et profiter de l’ombre des grands arbres pour lire, paresser ou jouer à cache-cache… après avoir identifié les espèces présentes.

©xavier daudin