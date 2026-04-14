Les différentes vues du Jardin du Chaigne !, Les Jardins du Chaigne, Bellevigne

Les différentes vues du Jardin du Chaigne ! 5 – 7 juin Les Jardins du Chaigne Charente

Tarif :4€ pour la visite libre, gratuit pour les scolaires et pour les -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement les différentes ambiances des jardins du Chaigne. Démarrez votre visite par le jardin des simples, puis passez sous une tonnelle végétale. Vous déboucherez sur les jardins de buis à la française et le jardin à l’italienne. Ici, trois choix s’offrent à vous pour déambuler dans le labyrinthe de charmille qui vous mènera au chemin d’eau. Le retour se fera par les vasques aux nénuphars jusqu’au théâtre de verdure ! Bonne méditation !

Les Jardins du Chaigne Le Chaigne, 16120 Bellevigne, France Bellevigne 16120 Touzac Charente Nouvelle-Aquitaine 0545611287 http://www.jardinsduchaigne.com Au cœur de la Grande Champagne, en Cognac, les jardins du Chaigne, pensés et créés par Bambi et Philippe Sourdille à partir de 2002, servent d’écrin à une belle demeure charentaise. C’est en lieu et place d’un ancien domaine viticole que cette élégante composition végétale voit le jour. Depuis les années 2010, différents propriétaires se succèdent avec le désir constant de maintenir l’esprit des lieux. Plusieurs éléments forts viennent structurer et souligner la délicatesse de cette création. Charmille, alignement d’ifs ou de gléditsias guident le regard, tandis que, plus loin, une succession d’imposantes vasques, créées par les artistes gersois Serge Bottagisio et Agnès Decoux, présente des nénuphars. Dans d’autres espaces, un remarquable chemin d’eau aux formes géométriques apporte une touche sonore, tandis qu’au potager, des fruitiers agrémentent des carrés surélevés. La palette végétale de blanc, rose et bleu souligne harmonieusement les camaïeux de verts de ce parc ouvert et dialogue avec les vignes environnantes.

Venez découvrir librement les différentes ambiances des jardins du Chaigne. Démarrez votre visite par le jardin des simples, puis passez sous une tonnelle végétale. Vous déboucherez sur les jardins à…

©Agnès Martín