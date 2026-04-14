Visite commentée des différents points de vue des jardins du Chaigne, Les Jardins du Chaigne, Bellevigne

Visite commentée des différents points de vue des jardins du Chaigne 5 – 7 juin Les Jardins du Chaigne Charente

Visite commentée : 5€, gratuit -12 ans et scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Dans la cour des jardins du Chaigne, accueil par les propriétaires et introduction à la visite des jardins.

Parcours proposé :

Départ depuis le jardin des simplesArrêt contemplatif entre le jardin de buis à la française et le jardin à l’italienneDéambulation à travers les gleditsias et le le labyrinthe de charmilleDécouverte du chemin d’eauRetour par les vasques aux nénupharsClôture poétique : lecture d’extrait(s) ou interprétation de poésie dans le théâtre de verdure.

Les Jardins du Chaigne Le Chaigne, 16120 Bellevigne, France Bellevigne 16120 Touzac Charente Nouvelle-Aquitaine 0545611287 http://www.jardinsduchaigne.com [{« type »: « email », « value »: « contactjardinsduchaigne16@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623106881 »}] Au cœur de la Grande Champagne, en Cognac, les jardins du Chaigne, pensés et créés par Bambi et Philippe Sourdille à partir de 2002, servent d’écrin à une belle demeure charentaise. C’est en lieu et place d’un ancien domaine viticole que cette élégante composition végétale voit le jour. Depuis les années 2010, différents propriétaires se succèdent avec le désir constant de maintenir l’esprit des lieux. Plusieurs éléments forts viennent structurer et souligner la délicatesse de cette création. Charmille, alignement d’ifs ou de gléditsias guident le regard, tandis que, plus loin, une succession d’imposantes vasques, créées par les artistes gersois Serge Bottagisio et Agnès Decoux, présente des nénuphars. Dans d’autres espaces, un remarquable chemin d’eau aux formes géométriques apporte une touche sonore, tandis qu’au potager, des fruitiers agrémentent des carrés surélevés. La palette végétale de blanc, rose et bleu souligne harmonieusement les camaïeux de verts de ce parc ouvert et dialogue avec les vignes environnantes.

Dans la cour des jardins du Chaigne, accueil par les propriétaires et introduction à la visite des jardins.

© Ministère de la Culture, DRAC – Stéphanie Bérusseau, 2023