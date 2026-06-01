Visite libre du parc du château de Sercy, Château de Sercy, Sercy

Visite libre du parc du château de Sercy 19 et 20 septembre Château de Sercy Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé d’arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d’un hourd (galerie de bois, une des plus anciennes de France). L’édifice est classé monument historique.

Venez découvrir le château lors d’une visite des extérieurs, de l’ancienne cuisine et de la chapelle. Des visites commentées par le propriétaire seront également disponibles.

Château de Sercy 2 route du Château, 71460 Sercy Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le château de Sercy est un château-fort de plaine édifié au XIIe siècle.

Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé d’arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d’un hourd.

© OTSud Côte Chalonnaise