Visite libre du parc du château de Sercy Château de Sercy Sercy

Sercy

Visite libre du parc du château de Sercy

Château de Sercy 2 Route du Château Sercy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé d’arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d’un hourd (galerie de bois, une des plus anciennes de France). Édifice classé monument historique. Visite des extérieurs, de l’ancienne cuisine, de la chapelle. Visite commentée par le propriétaire. .

Château de Sercy 2 Route du Château Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté louis.de-contenson@orange.fr

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L’événement Visite libre du parc du château de Sercy Sercy a été mis à jour le 2026-05-22 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II