Visite libre du parc du château de Sercy Château de Sercy Sercy
Visite libre du parc du château de Sercy Château de Sercy Sercy samedi 19 septembre 2026.
Sercy
Visite libre du parc du château de Sercy
Château de Sercy 2 Route du Château Sercy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé d’arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d’un hourd (galerie de bois, une des plus anciennes de France). Édifice classé monument historique. Visite des extérieurs, de l’ancienne cuisine, de la chapelle. Visite commentée par le propriétaire. .
Château de Sercy 2 Route du Château Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté louis.de-contenson@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre du parc du château de Sercy
L’événement Visite libre du parc du château de Sercy Sercy a été mis à jour le 2026-05-22 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II