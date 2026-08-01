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AGENDA · Sercy

Visite de village Sercy Rue de la Mairie Sercy

samedi 22 août 2026 · Rue de la Mairie · Sercy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue de la Mairie
Adresse
Devant la mairie
Ville
71460 Sercy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sercy

Visite de village Sercy

Rue de la Mairie Devant la mairie Sercy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

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Tout le monde connaît le château de Sercy. Mais savez-vous que Sercy est occupé depuis bien plus longtemps que le Moyen Âge ?   .

Rue de la Mairie Devant la mairie Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30 

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English : Visite de village Sercy

L’événement Visite de village Sercy Sercy a été mis à jour le 2026-07-28 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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