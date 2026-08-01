Visite de village Sercy Rue de la Mairie Sercy
samedi 22 août 2026 · Rue de la Mairie · Sercy
Informations pratiques
Sercy
Visite de village Sercy
Rue de la Mairie Devant la mairie Sercy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Rejoignez notre guide-conférencier, qui vous fera découvrir nos
villages ruraux, leur patrimoine et leurs paysages…
Tout le monde connaît le château de Sercy. Mais savez-vous que Sercy est occupé depuis bien plus longtemps que le Moyen Âge ? .
Rue de la Mairie Devant la mairie Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de village Sercy
L’événement Visite de village Sercy Sercy a été mis à jour le 2026-07-28 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Sercy (Saône-et-Loire)
- Visite libre du parc du château de Sercy, Château de Sercy, Sercy 19 septembre 2026
- Visite libre du parc du château de Sercy Château de Sercy Sercy 19 septembre 2026