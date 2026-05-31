Visite libre du parc du château moderne de Vertrieu, Parc du château neuf de Vertrieu, Vertrieu

Visite libre du parc du château moderne de Vertrieu 19 et 20 septembre Parc du château neuf de Vertrieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A partir de 14h : possibilité de visites commentées par les propriétaires au gré des arrivées, départ porche des communs.

Le château dit « moderne » est construit entre le village et le Rhône qu’il surplombe par une terrasse. Le bâtiment a été racheté en 1712 par Antoine Bathéon qui devient Bathéon de Vertrieu, et restauré, sous la direction de l’architecte lyonnais Claude Perret, qui fait alors dessiner le parc.

À l’Ouest, des jardins réguliers en terrasses et un parterre planté d’ifs coniques et de buis s’achèvent par une terrasse bordant le Rhône, tandis qu’à l’Est le parc paysager est aménagé à l’anglaise, sur un dessin de 1843 de Luizet père et fils. À l’extrémité Est, subsiste un cuvage.

Le château, les communs, le parc, ses constructions et le grand portail sont Inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1991. Le parc a été progressivement restauré, et inauguré dans son état actuel en 2018. Visite du parc possible une partie de l’année.

Découvrez ensuite le magnifique village de Vertrieu lors d’une balade mêlant nature et patrimoine.

Parc du château neuf de Vertrieu 273 rue du Raz Buisson 38390 Vertrieu Vertrieu 38390 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 90 45 13 https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/manifestation/visite-libre-du-parc-du-chateau-de-vertrieu/ Cette noble demeure fondée aux XVIIe/XVIII’ s. avec logis flanqué de 4 tours carrées, a été réaménagée aux XIXe/XXe s. Elle occupe un site remarquable avec parc paysager et dépendances en bord de Rhône. A 2 km au nord des grottes de La Balme.

A partir de 14h : possibilité de visites commentées par les propriétaires au gré des arrivées, départ porche des communs.

©Didier Jungers – Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné