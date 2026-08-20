visite libre du parc et découverte de la restauration en cours des batîments du porche, Chateau du Tertre 53400 Mée, Mée

Informations pratiques

visite libre du parc et découverte de la restauration en cours des batîments du porche 19 et 20 septembre Chateau du Tertre 53400 Mée Mayenne

gratuit – participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez vous promener à votre guise dans les 9 hectares du parc à l’anglaise et admirer les extérieurs du château ainsi que l’ancien porche en cours de restauration sous l’égide de la Fondation du Patrimoine.

Chateau du Tertre 53400 Mée Mée Mée 53400 Mayenne Pays de la Loire 0689374025 Le chateau du Tertre est érigé sur un site occupé depuis le XIII siècle. Son parc à l’anglaise est ouvert à la visite libre et le porche du chateau, actuellement en cours de restauration sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, est également accessible. parking sur place

Vous pourrez vous promener à votre guise dans les 9 hectares du parc à l’anglaise et admirer les extérieurs du château ainsi que l’ancien porche en cours de restauration sous l’égide de la Fondation…

©annevanderschrieck