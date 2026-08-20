visite libre du parc et découverte de la restauration en cours des batîments du porche, Chateau du Tertre 53400 Mée, Mée
samedi 19 septembre 2026 · Chateau du Tertre 53400 Mée · Mée
Informations pratiques
visite libre du parc et découverte de la restauration en cours des batîments du porche 19 et 20 septembre Chateau du Tertre 53400 Mée Mayenne
gratuit – participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous pourrez vous promener à votre guise dans les 9 hectares du parc à l’anglaise et admirer les extérieurs du château ainsi que l’ancien porche en cours de restauration sous l’égide de la Fondation du Patrimoine.
Chateau du Tertre 53400 Mée Mée Mée 53400 Mayenne Pays de la Loire 0689374025 Le chateau du Tertre est érigé sur un site occupé depuis le XIII siècle. Son parc à l’anglaise est ouvert à la visite libre et le porche du chateau, actuellement en cours de restauration sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, est également accessible. parking sur place
Vous pourrez vous promener à votre guise dans les 9 hectares du parc à l’anglaise et admirer les extérieurs du château ainsi que l’ancien porche en cours de restauration sous l’égide de la Fondation…
©annevanderschrieck