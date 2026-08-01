Informations pratiques

Vicques

Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques

28 Route de Morteaux Vicques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 13:30:00

fin : 2026-09-14 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Visite libre et gratuite du parc du château, du pigeonnier et de la chapelle (qui présente une exposition). Les bâtiments ont été construits ou remaniés du 15e au 19e. (Visite commentée 4€ par personne, gratuité aux enfants de moins de 12 ans ; rendez-vous toutes les heures devant la chapelle).

Visite libre et gratuite du parc du château, du pigeonnier et de la chapelle (qui présente une exposition). Les bâtiments ont été construits ou remaniés du 15e au 19e. (Visite commentée 4€ par personne, gratuité aux enfants de moins de 12 ans ; rendez-vous toutes les heures devant la chapelle). .

28 Route de Morteaux Vicques 14170 Calvados Normandie caroline.dassay@wanadoo.fr

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English : Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques

Free self-guided tour of the castle grounds, the dovecote and the chapel (which is currently hosting an exhibition). The buildings were constructed or remodelled between the 15th and 19th centuries. (Guided tour: €4 per person, free for children under 12; meet every hour in front of the chapel).

L’événement Visite libre du parc et des bâtiments annexes du Château de Vicques Vicques a été mis à jour le 2026-07-28 par Conseil Départemental du Calvados