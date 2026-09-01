Informations pratiques

Béziers

VISITE LIBRE DU PARCOURS PERMANENT DES COLLECTIONS DU MUSÉE FAYET JEP 2026

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Nouveau parcours du musée chefs-d’œuvre biterrois, peinture européenne, thématiques d’art et section archéologie inédite.

Une sélection de chefs-d’œuvre des collections biterroises dans une scénographie inédite. Le parcours permanent met à l’honneur les grands noms de la peinture européenne et s’organise autour des grandes thématiques de l’histoire de l’art peinture d’histoire, portrait, peinture de genre, paysage et nature morte. Une section est dédiée à l’archéologie, une première dans ce lieu, où l’Antiquité romaine biterroise dialogue avec les dessins de l’égyptologue Hippolyte Boussac, dont le musée des Beaux-Arts conserve un fonds important. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : MUSÉE FAYET COLLECTIONS

A new museum itinerary: masterpieces from Béziers, European painting, art themes and a new archaeology section.

L’événement VISITE LIBRE DU PARCOURS PERMANENT DES COLLECTIONS DU MUSÉE FAYET JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34