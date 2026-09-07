Visite libre du P’tit Musée de Loulou, P’tit musée de Loulou, Genté

Informations pratiques

Visite libre du P’tit Musée de Loulou 19 et 20 septembre P’tit musée de Loulou Charente

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le P’tit Musée de Loulou en présence de son créateur, André Degorças, artiste autodidacte, qui vous fera découvrir son univers et ses réalisations.

P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers, 16130 Genté Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine Né en 1942, André Degorças, affectueusement surnommé Loulou par les habitants de Genté, est un artiste autodidacte à l’imaginaire débordant. Issu d’un milieu modeste, il commence dès les années 1960 à réaliser des sculptures en ciment armé, puis plus tard en pierre calcaire, qu’il vend pour compléter ses revenus de maçon. En 1997, il s’installe dans son habitation actuelle, où il donne libre cours à sa créativité. Sa cour devient un musée à ciel ouvert, peuplé de personnages célèbres et anonymes, de cagouilles charentaises (escargots qu’il décline sous toutes les formes avec humour), végétaux et animaux divers… Il ajoute des fresques sur les murs et des œuvres métalliques en grillage et fil de fer, perchées au sommet des façades. Le « P’tit Musée de Loulou » se répand également à l’intérieur des bâtiments où il présente ses nombreuses sculptures de célébrités, des scènes insolites et même une étonnante salle dédiée aux extra-terrestres, aménagée en 2005, avec soucoupe volante, planètes et météorites. Nous vous invitons à venir découvrir cette œuvre étonnante avec curiosité et bienveillance pour l’homme qui l’a façonnée, avec les moyens du bord et un cœur grand ouvert.

Visitez le P’tit Musée de Loulou en présence de son créateur, André Degorças, artiste autodidacte, qui vous fera découvrir son univers et ses réalisations.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.